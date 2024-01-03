Какие редкие специалисты требуются в Тюменской области

В Тюменской области требуются специалисты необычных профессий. Требуется 10 изготовителей конфет, три формовщика теста, четыре весовщика.

Для соискателей доступны и руководящие должности: организации ищут семь начальников почтамта, двух председателей комитетов, одного директор предприятия, одного начальника производства в промышленности, 13 директоров филиалов. Еще шесть человек могут устроиться советниками, трое — торговыми представителями РФ.

Можно устроиться и в федеральные ведомства: есть семь вакансий государственного инспектора, три — государственного налогового инспектора, восемь - секретарей судебных заседаний, одно — паспортиста.

В регионе нужны 12 машинистов по стирке и ремонту спецодежды, девять операторов стиральных машин. Можно трудоустроиться жестянщиком или кузнецом ручной ковки — есть семь и три вакансии соответственно.

В сфере АПК требуются семь операторов по искусственному осеменению животных и птицы, шесть бойцов скота, девять аппаратчиков обработки зерна, три ихтиолога.

11 вакантных мест есть для тьютеров, 10 — для комендантов, одно — для воспитателя общежития. Пять человек могут стать землекопами, столько же — музейными смотрителями, сообщает Вслух.ру.