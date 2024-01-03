28 объектов образования должны появиться в ближайшие три года в регионе

В ближайшие 3 года в Тюменской области запланирован ввод 28 учреждений образования. В 2024 году откроется школа в районе Мелиораторов Тюмени на 1 тыс. 101 учебное место, в селе Большой Краснояр Ярковского района на 60 учебных мест. На 2025 год в регионе намерены ввести 12 объектов, в 2026 году – 14 объектов.

Данные планы представлены в бюджете Тюменской области на 2024-2026 годы. Всего на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов образования, а также их материально-техническое оснащение за эти три года планируется направить 27 млрд 826,001 млн рублей. В том числе 7 млрд 668,969 млн рублей в 2024 году.

Запланированы капитальные ремонты Ишимского многопрофильного техникума, Ишимской школы-интерната, школы №22 в Тюмени. Приобретение модульного здания для Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Также в бюджете предусмотрено оснащение главного учебно-лабораторного корпуса ТюмГУ.

Кроме того, начнется работа по созданию межуниверситетского кампуса. На первом этапе начнется подготовка земельного участка и проектирование. В 2024 году в бюджете предусмотрено 412,775 млн рублей, в 2025 году – 176,048 млн рублей. В целом доля финансирования из казны Тюменской области составит 13%. Объект будет построен в 2028 году, сообщает Вслух.ру.