Какую микрозелень можно выращивать дома, рассказали тюменцам

Молодые побеги овощных или корнеплодных культур, в стадии, когда появляются первые листья, бывают высотой не более 15 см, урожай собирается через 10-12 дней после посева, в зависимости от сорта и вида растения. Салат подлежит употреблению уже через 5 дней, а, например, свекла должна подрасти в течение 10-12 дней.

"Для проращивания подходят свекла, салаты, руккола, базилик, редис, дайкон, чечевица, петрушка, кинза и другие культуры. Однако из пасленовых (картофеля, томатов, баклажанов, перцев) микрозелень не выращивают, поскольку ботва этих растений содержит соланин — токсичное алкалоидное соединение. С осторожностью стоит подходить к тыквенным культурам: ростки тыквы, кабачка и патиссона могут горчить", - говорит агроном Россельхозцентра по Тюменской области Маргарита Шляпина.

Все виды микрозелени обогащены витамином С, В, Е, РР, фолиевая кислота, железо, фосфор и магний. Входящие в состав эфирные масла обладают антиоксидантными свойствами, сообщает КП-Тюмень.