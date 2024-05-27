Сибур планирует в Тобольске готовить кадры для своего производства

10:15 27 мая 2024
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Тобольский многопрофильный техникум, в котором более двух тысяч студентов, станет опорным учебным заведением нового образца, в нем будут готовить востребованных специалистов для нефтегазохимической промышленности.

"У "Сибура" есть необходимый опыт по созданию образовательной среды и применению обучающих технологий. При участии холдинга мы пересмотрим содержание и форматы программ обучения и подготовки. Также компания поможет провести капитальный ремонт здания и модернизацию аудиторий техникума". - пояснил подписание соглашения о сотрудничестве губернатор Тюменской области Александр Моор.  

Предприятия "СИБУРА" работают по всей стране. Переформатирование техникума позволит удовлетворять кадровый запрос компании по целому ряду направлений, считает губернатор. 

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