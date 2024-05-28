Для школьников и студентов колледжей Тюменской области стартовала "Зарница 2.0"

С 28 по 31 мая на базе центра допризывной подготовки "Аванпост", полигона ТВВИКУ и центра "Алые Паруса" проходит региональный этап военно-патриотической игры. Участвуют более 500 ребят из всех муниципалитетов региона двух возрастных категорий – 11-13 и 14-17 лет. Им предстоит решать различные тактические задачи.

Напомним, региональная "Зарница" проводится по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

Организаторами игры выступают Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", филиал центра военно-спортивной подготовки "ВОИН" в Тюменской области, Движение Первых совместно с ветеранами СВО и региональным советом ветеранов.

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