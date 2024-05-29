Тюменец украл электросамокат и пытался сдать его на металлолом

Ранее судимый тюменец похитил бесхозный электросамокат, снял с него часть конструкции с защитным чипом, остальное же попробовал сдать в пункт приема металла.

Бизнес-схема провалилась - бдительный приемщик сообщил о случившемся куда следует, после чего полицейские задержали подозреваемого.

Сумма ущерба составила 55 тысяч рублей, как сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области, отделом дознания ОП № 2 УМВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.