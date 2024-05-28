На форум "Мой бизнес. Земля больших семей" зарегистрированы более 1 200 человек

29 мая в Тюмени пройдёт форум "Мой бизнес. Земля больших семей", приуроченный к празднованию Дня предпринимателя.

Это крупнейшее деловое событие региона. Предпринимателей ждёт яркая и насыщенная программа.

Заявки на участие подали более 1 200 человек из Тюменской, Свердловской, Курганской, Ленинградской областей, Югры и Ямала.

🔸10:00 - гастрономическое открытие форума - презентация участников проекта "Открой Сибирь на вкус", посвященного 190-летию Дмитрия Менделеева.

🔸 11.00 - ток-шоу "Земля больших семей". Его участники ообсудят особенности развития семейного бизнеса в Тюменской области, истории успеха тюменских компаний, современные инструменты развития и продвижения бизнеса.

Запланировано участие Губернатора Тюменской области Александр Моора.

🔸12:30 - сессия креативного кластера, направленная на формирование партнерских взаимоотношений предпринимателей и организаторов проектов в сфере креативных индустрий.

🔹Площадка "Деловой России" - тема: "Бизнес- как место силы для талантов, семьи и партнёров". Роль современного экологичного лидера, талант, потенциал, амбиции, как составляющие жизненного тонуса первого лица компании и команды. Ссамоорганизация и самоуправление в компании: мифы, реальность, российский опыт.

🔹 Площадка "Опоры России" - "Отцы и дети: преемственность".

Подготовка наследников бизнеса, наставничество в семейных компаниях.

❗ 16:00 - мастер-класс Советника Губернатора Тюменской области, Президента ТПП Тюменской области Ольги Езикеевой и руководителя компании "MZN Brain Capital" Мурата Нурпеисова - "Государство и бизнес: говорим на разных языках?".