От клещей пострадали уже почти шесть тысяч тюменцев

Зарегистрировано 5946 обращений тюменцев по поводу присасывания клещей, из них 1154 - дети до 14 лет, об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С начала сезона случаи присасывания клещей зарегистрированы в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Заводоуковском городском округе, Тюменском, Тобольском, Исетском, Нижнетавдинском, Вагайском и Ялуторовском районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

Зарегистрировано 10 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 3 случая заболевания клещевым боррелиозом.

В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки, включая территорию организаций отдыха детей и их оздоровления с проведением контроля качества обработок.

Одним из важнейших направлений неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, применение акарицидно-репеллентных средств.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54 А). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Снятых клещей возможно исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона 2024 года исследовано 1144 клеща: в 3,4 % случаев обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 36,3 % случаев - возбудитель клещевого боррелиоза.