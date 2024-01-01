О своих достижениях за 2023 год рассказали тюменцы

150 жителей города поделились своими достижениями за 2023 год в рамках акции "Бинго итогов", приуроченной к новогодней кампании "Сияй" от молодежных команд Тюменской области.



Чаще всего тюменцы выбирали варианты: "делал классные фото", "нашел новых друзей", "съездил в путешествие", "занимался спортом" и "танцевал до упаду". Меньше всего отмечали итоги: "получил грант", "стал донором" и "получил водительские права", сообщает АиФ-Тюмень.

Жительница Тюмени Елена Бабичева отметила на баннерах несколько итогов. За 2023 год она съездила в путешествие, занималась спортом и нашла новых друзей.

— Исполнил мечту мой сын — ему присвоили звание младший сержант в центре "Аванпост", а я наконец выбралась в отпуск к родственникам в Нижний Новгород. Спортом мы занимаемся всей семьей — вместе ходим в Воркаут центр. Я пришла первая, а потом и семья подтянулась: сначала сын, потом муж, теперь и две дочки занятия посещают, — рассказала Елена Бабичева.