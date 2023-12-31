Новогодний фотопроект с символом 2024 года появился в сети

В Сети появилась серия фотографий с символом года "Сияние праздника". Ее можно найти в сообществе "ВКонтакте" "Медиацентр | Тюмень".

Команда Медиацентра подготовила снимки с драконом — он изображен с атрибутами Нового года: мандаринами, новогодними игрушками, гирляндами и звездой на елку. Новогодние детали расположены в непривычной для них обстановке.

"Мы хотели обратить внимание на то, что даже привычные предметы могут вдохновить на креатив, помочь взглянуть на повседневное под другим углом. И, конечно, поздравить тюменцев с праздником", — рассказала редакции Мой-портал..ру руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

Фотопроект "Сияние праздника" приурочен к новогоднему проекту "Сияй" от молодежных пространств Тюменской области. Также для жителей региона проходят акции, розыгрыши, мастер-классы, квартирники и другие активности.