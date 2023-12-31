"Детскими" перевозкам уделяют особое внимание тюменские автоинспекторы

В праздничные дни в Тюменской области усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей.

В праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области усилили контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях и перевозки организованных групп детей автобусами. В 2023-м году автоинспекторы выявили в регионе более 11 тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобилях, это больше, чем годом ранее.

Основные нарушители – родители, а также бабушки и дедушки, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, ремней безопасности, либо не пристегивающих автокресла или автолюльки в машинах. В ходе контроля за движением инспекторы ДПС проверяют использование автокресел при перевозке детей, правильность установки детского удерживающего устройства в каждом автомобиле, где есть ребенок.

В городах области в праздничные дни пройдут рейды группами нарядов ДПС по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях. В Госавтоинспекции твердо уверены, что каждый ребенок в нашем регионе должен перевозиться в безопасности, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.