В праздничные дни нужно разрешить себе отдохнуть

Как разрешить себе отдыхать, рассказала психолог регионального центра "Семья" Джамиля Достовалова.

– Трудоголикам особенно тяжело в такой ситуации. Такому человеку кажется, что все успеть и всем угодить – это норма, а значит, к этому нужно стремиться, доводя себя до изнурения. Но этим взрослым и очень ответственным людям стоит вспомнить пословицу "Ты не красно солнышко – всех не обогреешь" и выстроить структуру своих праздничных дней, – советует эксперт.

Человек имеет полное право отдохнуть и перезагрузиться. Работающие физически в праздники нуждаются в более легком режиме труда, а лучше просто эстетическом. Да, это может быть, – лежа посмотреть телевизор.

– Бывает, что приходится брать на праздники документы, сосредоточиться. Работайте, но, выполняя определенные условия, рабочий день в праздники должен быть регламентирован, – говорит психолог.

Если без работы совсем не можете, сделайте четкое расписание тех дней в праздничной череде, когда вы можете посвятить время труду. Если их выбор зависит от вас, лучше, чтобы они не приходились на календарные выходные: субботу и воскресенье. Постарайтесь в "рабочие выходные" соблюдать режим труда, не забывая про обед. Так у вас получится конструктивно встроить работу в свой отдых, сообщает Тюменская область сегодня.