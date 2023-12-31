Какую рассаду можно посеять в январе, рассказала тюменский агроном

В январе можно проводить первые посевы. Количество света критически важно для развития любой рассады, особенно цветов. Поэтому если будет возможность подсвечивать и защищать всходы от перепадов температур, можно заниматься посадками.

- Январь считается идеальным месяцем для посева на рассаду любых цветущих растений, всходы которых появляются не раньше, чем через месяц, или развивающихся настолько медленно, что цветение начинается через 6-7 месяцев после появления всходов, - говорит Наталья Степина, агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

К таким растениям можно отнести: примулы, вербены, лобелию, эустомы, рябчики, львиный зев, петунию, клематис, горечавки, дельфиниум.

Январь подходит и для посева культур с продолжительным периодом вегетации. И если в летнее время вы планируете любоваться красивым цветением ваших растений, позаботиться об этом уже нужно сейчас, сообщает АиФ-Тюмень.