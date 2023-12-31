Могут ли кошки жить зимой на улице

- Пушистая шубка позволяет кошкам вполне комфортно себя чувствовать на улице при температуре в 5-10 градусов мороза. Выдерживают они холод и в 15-20 градусов, но при такой температуре воздуха прогулка должна быть короткой.

Кошки ищут укромное место, защищенное от осадков и ветра: подвал многоэтажки, чердак, заброшенный дом, теплотрасса в жилом квартале. Нередко пытаются согреться от автомобильного двигателя, забравшись на колесо только что припаркованной машины, - поясняет ветеринар Нина Дмитриева.

Эксперт утверждает, что бродячие кошки могут выжить на улице в морозы, но не домашние. Они, выращенные в квартирных условиях, теряют навыки выживания в дикой природе, поэтому могут погибнуть. Ученые отмечают, что уличные кошки живут всего 2-4 года, сообщает КП-Тюмень.