Документальный фильм о реабилитации людей с зависимостями представили интернет-аудитории

29 декабря состоялась премьера документального фильма о реабилитации людей с алко- и наркозависимостями "Rehab-дневник". Лента появилась в социальных сетях молодежного информационного портала Мой-портал.ру и рассказывает о сложном пути к выздоровлению.

Цель фильма — показать, какие условия созданы в Тюменской области, чтобы помогать людям с зависимостями. На данный момент многие сталкиваются с этой проблемой, но не все знают, как реализуется ее решение. Съемочная группа фильма "Rehab-дневник" хотела показать, как именно проходит реабилитация в Областном центре профилактики и реабилитации, что происходит при злоупотреблении и как справиться с последствиями.

История "Rehab-дневник" рассказывается в виде дневника зависимого человека, что и отражено в названии ленты. Режиссером фильма выступила ведущий контент-менджер Мой-портал.ру Мария Васенина. Она рассказала, что "Rehab-дневник" поможет всем, у кого в окружении есть зависимые люди, ведь они узнают, что помощь есть и за ней нужно обращаться к специалистам.

"Этот фильм обязателен к просмотру тем, кто уже столкнулся с проблемой зависимости от разного рода веществ, так как наша работа сможет подтолкнуть их обратиться за помощью. Также фильм нужно посмотреть подросткам и их родителям", — рассказала Мария.