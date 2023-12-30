Тюменские мастера побывали на фестивале в Екатеринбурге

Тюменские мастера кожевенного дела побывали в Екатеринбурге на Фестивале мастеров "Иван-да-Марья". Основатель кожевенной мастерской Bluebeard Leather Лев Коркин рассказал о поездке: "Мы решили выехать на ярмарку Иван да Марья после обсуждения среди мастеров из Екатеринбурга, Тюмени и Омска. На выбор повлияло и то, что аудитория лояльна для мастеров ремесленников, а также предновогоднее время в городе-миллионнике".

Фестиваль направлен на сохранение, возрождение и популяризацию традиций промыслов и ремесел, а также поддержку отечественных производителей. Шесть раз в год в уральской столице собираются и представляют свои работы сотни мастеров со всей России. Здесь можно увидеть ручную вышивку, авторские украшения из самоцветов, ткани и одежду в фольклорном стиле, елецкие кружева, хохломскую роспись, авторские куклы, традиционную глиняную игрушку, посуду и многое другое. Параллельно проводятся мастер-классы для детей и взрослых по разным видам творчества, сообщает Ирина Тарасенко, мастер по традиционной кукле (г. Ишим).