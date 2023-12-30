О нарушении личных границ ребенка рассказали в плакатах

Плакаты в официальном сообществе "Киберпатруль Тюменской области" ВКонтакте рассказывают, как ребенок может воспринимать гиперопеку со стороны родителей.

Проект "Глазами ребенка" нацелен показать родителям, что их чрезмерный контроль и строгость в воспитании подросток может воспринять искаженно: например, вместо заботы ощутить нарушение личных границ, сообщает АиФ-Тюмень.

На первом плакате — "допрос" ребенка родителем. Он не пришел домой вовремя, а теперь вынужден объяснить причины опоздания семье. На втором постере — "обыск". Мама и папа из-за недоверия к ребенку регулярно проверяют его личные вещи. Третий плакат — "досье на друзей". Семья систематически проверяет окружение подростка — собирает информацию о каждом знакомом ребенка. Четвертый постер — "слежка". Родители тайно контролируют подростка и следят за его местоположением, когда тот уже вырос.

— Как бы ни хотелось родителю защитить ребенка от внешнего мира, гиперопека может ухудшить отношения в семье. Родителю важно стать опорой и близким другом, а не надзирателем, — рассказала руководитель онлайн-проекта Киберпатруль Тюменской области София Картавых.