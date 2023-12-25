На конкурс "Это у нас семейное" зарегистрировались 7 667 тюменцев

7 667 тюменцев решили поучаствовать в федеральном конкурсе "Это у нас семейное", всего на народный проект подали заявки более 585 тысяч человек — свыше 100 тысяч семейных команд. Тюменскую область будут представлять 2 374 семьи.

Дистанционный этап конкурса продлится до 15 января, семейные команды, которые успешно справятся с заданиями, получат призы от партнеров и подарки от членов наблюдательного совета: посещение концерта с участием саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана; возможность выпустить свою песню в студии звукозаписи от генерального директора и соучредителя лейбла "Black Star Inc." Павла Курьянова; фортепианный урок-концерт от народного артиста России Дмитрия Маликова.

Финал пройдет летом 2024 года. 30 семей-победителей станут обладателями сертификатов на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия. Подробнее на сайте этосемейное.рф.