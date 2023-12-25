На Цветном бульваре демонтируют карусель

В Тюмени на Цветном бульваре демонтируют один из самых старых аттракционов "Карусель счастливая". Лошадки, на которых любили прокатиться малыши, уже разобрали. В Городском парке отдыха и культуры, после демонтажа карусель, скорее всего, продадут.

"Пока окончательного решения нет, его только демонтировали", - рассказали в ГПО и К.

Появится ли на месте "Счастливой карусели" новый аттракцион, будет известно ближе к новому сезону. Пока у руководства ГПО и К, планов касаемо пустующего места нет, сообщает АиФ-Тюмень.