На Цветном бульваре демонтируют карусель

19:27 24 декабря 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени на Цветном бульваре демонтируют один из самых старых аттракционов "Карусель счастливая". Лошадки, на которых любили прокатиться малыши, уже разобрали. В Городском парке отдыха и культуры, после демонтажа карусель, скорее всего, продадут.

"Пока окончательного решения нет, его только демонтировали", - рассказали в ГПО и К.

Появится ли на месте "Счастливой карусели" новый аттракцион, будет известно ближе к новому сезону. Пока у руководства ГПО и К, планов касаемо пустующего места нет, сообщает АиФ-Тюмень.

Теги: карусель
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2023