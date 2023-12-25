В Тюмени пройдет новогодняя караоке-вечеринка

27 декабря в 22:00 в большом зале мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А стр.1) пройдет караоке-вечеринка "Сияй". Вход по предварительной регистрации в сообществе "Конторы пароходства" ВКонтакте.

Жители и гости Тюмени смогут спеть любимые новогодние песни. Аккомпанировать и помогать участникам будет приглашенный музыкант. Дресс-код события — новогодний, в образ можно добавить блестящую деталь, сообщает КП-Тюмень.

— Караоке — это место, где можно проявить себя и вдохновить других, выдохнуть в конце года и почувствовать праздник. Сиять — равно не бояться проявляться, обмениваться творческой энергией, — поделилась Ирина Вадачкория, менеджер спецпроектов "Конторы пароходства".