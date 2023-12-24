На тюменских дорогах появятся новогодние персонажи

Дед Мороз и Снегурочка призовут участников дорожного движения в Тюменской области к ответственному поведению на дорогах в ходе мероприятия #КруглыйГодБезДТП. Акции по безопасности дорожного движения пройдут на федеральных автодорогах, в населенных пунктах, в школах и даже в областной Госавтоинспекции.

Мероприятие проходит в рамках региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения". Сотрудники Госавтоинспекции вручат взрослым водителям и пешеходам карманные календари и памятки, а детям – сладкие подарки и световозвращатели.

Планируется, что в акциях примут участие более 20-ти тысяч жителей области, а также водителей и пассажиров транзитного транспорта, направляющихся в отпуска и новогодние праздники через территорию Тюменской области, или приехавших в Тюмень в туристических целях, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.