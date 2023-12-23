Члены тюменского Студсовета вернулись из Казани

Члены Студенческого совета Тюменской области приняли участие в фестивале новаций в развитии молодежных сообществ "Центр притяжения".

На площадке события собрались молодые люди со всей России. Даниил Березовский участвовал в треке "Молодые правозащитники", а Иван Христофоров — в направлении "Активисты студенческих общежитий". Члены Студсовета делились опытом реализации проектов и перенимали лучшие из практик других регионов.

Молодые люди прошли образовательную программу: приняли участие в мастер-классе на тему реализации проектов от опытных наставников и экспертов, узнали об оформлении заявок на грантовые конкурсы, поговорили о том, как организовать творческую активность для студентов. В заключительный день фестиваля — решили кейсы по своим направлениям, сообщает КП-Тюмень.

— На фестивале в Казани побывал впервые. Из образовательной программы запомнился кейсовый турнир — это стало отличным способом закрепить полученные знания. Поездка получилась интересной — я в восторге от роботов-доставщиков, беспилотного такси и других технологий будущего, которые уже сейчас есть в Иннополисе, — поделился Даниил Березовский, активист Студенческого совета Тюменской области.