Стало известно, каким специалистам готовы платить больше ста тысяч рублей

В банке вакансий службы занятости Тюменской области более 22 тысяч предложений для трудоустройства. Самое большое предложение - для начальника (директора) строительства, он станет зарабатывать 178 тыс. 500 рублей в месяц. Начальник автоколонны сможет претендовать на доход от 100 тыс. до 110 тыс. рублей. От 89 тыс. 500 до 113 тыс. 600 рублей готовы платить оператору обезвоживающей и обессоливающей установки.

Помощнику бурильщика капитального ремонта скважин - от 95 тыс. 600 до 121 тыс. 500 рублей. Все вышеперечисленные вакансии в единичном экземпляре.

Также требуется два бортпроводника (100 тыс. рублей) и два капитана (от 85 тыс. 500 до 105 тыс. 500 рублей в месяц). А также два главных инженера проекта (от 80 тыс. до 100 тыс. рублей), два начальника службы функциональной в прочих областях деятельности (от 92 тыс. 500 до 107 тыс. 500 рублей).

Попять вакансий есть для начальников участка в строительстве, которые смогут зарабатывать от 114 тыс. до 122 тыс. рублей, и для начальников службы в промышленности с зарплатой 104 тыс. 260 рублей.

В Тюменской области множество предложений для военнослужащих (рядового и сержантского состава), зарплата от 103 тыс. до 112 тыс. 167 рублей, сообщает Вслух.ру.