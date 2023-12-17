Паспорт сибиряка можно получить в Тюмени

Настоящий паспорт сибиряка можно получить в туристско-информационном центре Visit Tyumen. Он даст вам возможность принять участие в увлекательном квесте и одновременно познакомиться с главными достопримечательностями Тюменской области.

– С его помощью можно легко ориентироваться в пространстве региона, а также узнать обо всех интересных событиях и атмосферных местах, обязательных к посещению. И это не все. Как и у тюменской набережной, у сибиряка тоже есть четыре уровня. Чтобы их все познать, нужно пройти квест, а в результате стать Сибиряком. В финале вручается подарок – набор туриста от Visit Tyumen, – рассказали в Агентстве туризма и продвижения региона.

– Первый раз приехал – можешь посетить основные локации в городе. Второй раз – круг интересов расширяется. В результате так можно стать настоящим сибиряком. Это своеобразный информационный гид с основными локациями. Мы сосредоточили в нем самые яркие объекты: набережная, улица Дзержинского, Сквер сибирских кошек. Потом предлагается съездить в Тобольск и найти всех ангелов. Докажите, что вы настоящий сибиряк и выполните этот прекрасный квест, – предлагает руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Забрать свой паспорт и принять участие в квесте можно по адресам: ул. Орджоникидзе, 63а и напротив "Конторы пароходства" (ул. 25 Октября, 23а). Режим работы ТИЦа: ежедневно с 10:00 до 19:00. В Тобольске паспорт сибиряка выдадут по адресу: ул. Розы Люксембург, 1, сообщает Тюменская область сегодня.