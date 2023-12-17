Мероприятие "Внимание – каникулы!" проведут тюменские автоинспекторы

Накануне зимних каникул сотрудники Госавтоинспекции организуют комплекс мероприятий по профилактике детской дорожной аварийности. Они пройдут в форме инструктажей дорожной безопасности в школах для учащихся начальных классов и подростков, занятий на автоплощадках, практикумов в реальных условиях уличной среды.

В проведении профилактических занятий вместе с автоинспекторами примут участие главы муниципалитетов, депутаты, известные спортсмены и общественники, представители "родительских патрулей" и юные инспекторы движения.

В этом году на дорогах Тюменской области в результате дорожных аварий ранены 547 юных участников движения и 9 погибли. С начала года наблюдается рост числа ДТП с участием детей-пешеходов, в регионе в таких дорожно-транспортных происшествиях травмирован 191 ребенок. При этом, треть таких ДТП произошли из-за собственной неосторожности детей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.