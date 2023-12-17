Какие профессии востребованы в Тюменской области

По данным департамента труда и занятости на 1 декабря в Тюменской области официально зарегистрировано 3 тыс. 915 соискателей, в том числе 2 тыс. 279 безработных. При том, что в областном банке вакансий 22 тыс. 948 предложений для трудоустройства.

Больше всего специалистов требуется в сфере строительства (3 тыс. 129 вакансий), образовании (2 тыс. 393), госуправлении и обеспечении военной безопасности, соцобеспечении (2 тыс. 252), транспортировке и хранении (2 тыс. 024), обрабатывающих производствах (1 тыс. 996), торговле и ремонте автотранспорта (1 тыс. 936), сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (1 тыс. 917).

С начала 2023 года за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратилось 42 тыс. 173 жителя, 32 тыс. 494 (77%) были трудоустроены, сообщает Вслух.ру.