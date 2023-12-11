Менделеевка приглашает юных авторов на конкурс рукописной книги

Тюменская областная научная библиотека начала приём заявок на ежегодный конкурс "Солнечные страницы детства".

Писатели в возрасте от 5 лет до 21 года, семьи и детские коллективы могут принести в Детская библиотека имени Константина Лагунова (Орджоникидзе, 59) книги собственного сочинения до 7 февраля 2024 года. На конкурс принимаются произведения следующей тематики: "Слушать природу сердцем", "Познаём народы, страны – познаём себя", "Любимая сердцем Малая Родина", "Вслед за тюменской сказкой" и "Тихая книга".

Подробнее о конкурсе здесь. Победителей "Солнечных страниц детства" объявят до 17 февраля. По итогам конкурса будет организована передвижная выставка творческих работ в Тюмени и Ялуторовске. Кроме того, лучшие работы примут участие в XXVII Международном конкурсе детской рукописной книги "Все краски Севера" в Мурманске.