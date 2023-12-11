Как отметить Новый год на даче, рассказала эксперт

Чтобы весело провести праздник, нужно заранее подготовиться, рассказывает огородница Нина Осадчих корреспонденту Мегатюмень.

– Так как перед встречей Нового года мы не появляемся на даче около двух недель, то образовываются различные дела. Внукам я поручаю расчистить дорожки, затем сама проветриваю все помещения, чтобы избавиться от различных запахов. После этого запускаем котел для отопления дачи, – говорит огородница.

После того как все помещения прогрелись, начинается готовка. В это время детишки украшают окна мишурой и вырезанными из бумаги звездами.

– Один из главных атрибутов нашей семьи, без которого не обходится ни одна встреча Нового года – это пледы. Мы набираем их в большом количестве, кутаемся и наслаждаемся моментом единения со своими близкими.