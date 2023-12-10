Как не замерзнуть в морозы в своей квартире

С наступлением морозов квартирное отопление может не справляться, и столбик комнатного термометра падает до 14-15 °C тепла. Это может быть связано с удаленностью многоквартирного дома от котельной, слабым нагревом теплоносителя, неправильной разводкой труб отопления или большими теплопотерями через стены, полы и окна.

- Самый простой и быстрый способ согреть квартиру - купить тепловентилятор, масляный радиатор, конвектор или кондиционер. Обычно четверть тепла из жилого помещения уходит через окна. Старые деревянные конструкции его не сохраняют, а фурнитура пластиковых рам со временем разбалтывается и из-за нарушения герметичности тепло тоже утекает. Остекление балкона, даже без утепления, улучшит теплоизоляцию на 15-20%. Хотите сберечь тепло – хорошо утепляйте оконные откосы, а также потолки, стены и полы. Отличный вариант – теплые полы. Сохранить тепло в квартире помогут современные батареи. Старые чугунные радиаторы, да и стальные конвекторы со временем забиваются ржавчиной и грязью. От этого их теплоотдача существенно снижается, - рассказал опытный коммунальщик Дмитрий Иванов.

Эксперт посоветовал наклеить на стены за радиатором отражающую фольгу. Тепло не будет греть стену, а отразится от фольги и будет нагревать помещение. А щели в деревянном доме -залить акриловым герметиком. Такие теплые швы позволят снизить теплопотери дома и с комфортом пережить суровые морозы, сообщает КП-Тюмень.