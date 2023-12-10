В тюменских поликлиниках продолжают успешно работать Школы здоровья

Сотрудники областной больницы №11 проводят занятия в "Школе здоровья" для пациентов, которые решили бросить курить.
На занятия к медицинской сестре кабинета врача-психиатра Юргинского филиала Полине Хуснулиной и фельдшеру Голышмановского агропропедколледжа Вере Савицкой пришли 35 человек.
– Школы здоровья помогают изменить поведенческие паттерны, что благоприятно сказывается на здоровье пациентов, ведет к снижению заболеваемости, – отметил главный врач областной больницы Алексей Белов.
Школы оказывают помощь десяткам людей, поддерживая их решение отказаться от курения. –Участники получили полезные знания и навыки для поддержания здорового образа жизни, а также информацию о доступных методах борьбы с зависимостью от никотина, – прокомментировала итоги занятий Полина Хуснулина.
Укрепление здоровья общества – ключевая задача нацпроекта "Здравоохранение", который призван способствовать улучшению состояния здоровья населения через развитие медицинской помощи, раннюю диагностику заболеваний, предупреждение распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также популяризацию здорового образа жизни, сообщает Тюменская область сегодня.
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