В тюменской "сельской" медицине появляется больше молодых специалистов

В голышмановской Областной больнице №11 в этом году появились вчерашние выпускники медицинских учебных учреждений — три участковых терапевта, восемь медсестер и медбратьев и пять фельдшеров. В том числе и новый участковый врач-терапевт Юлия Голомедова, с красным дипломом закончившая Алтайский государственный медуниверситет, институт клинической медицины. На ее терапевтическом участке в Юргинском филиале 11-й больницы 2083 пациента, 20% которых - пенсионеры и 50% - трудоспособных, сообщает Людмила Гринфельд, пресс-секретарь Областной больницы №11.

Доктор отметила наиболее распространенные заболевания в сельской местности - сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания и заболевания дыхательной системы, которые стали актуальны как раз в начале ее работы, осенью. Большое внимание она уделяет профилактическому консультированию пациентов, стремясь обучить пациентов практическим навыкам заботы о своем организме.

"Наш молодой терапевт отличается стремлением оказать помощь каждому пациенту, проявляет чуткое отношение и профессионализм в своей работе. Ее растущий опыт и преданность медицинской профессии приносят реальную пользу жителям Юргинского района, и мы рады такому талантливому специалисту в рядах нашей дружной медицинской команде", - отметил главный врач областной больницы Алексей Белов.