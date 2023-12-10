Какие продукты рекомендуют специалисты есть в декабре

Зимний рацион должен быть наполнен витаминами, микро- и макроэлементами. В него должны входить мясо, рыба, молочные продукты и домашние разносолы.

Как говорят эксперты Роспотребнадзора, сейчас в лучшем положении те, кто успел осенью насушить и наморозить летних овощей и фруктов, наварить варенья, засолить огурцы, помидоры и другие овощи.

Главные источники полезных элементов – это свежие овощи, фрукты и зелень. Обратите внимание на капусту разных видов: белокочанную, краснокочанную, брюссельскую.

Не забывайте о картофеле, моркови, свекле, репчатом луке, репе и тыкве. Разнообразить домашнее меню можно цикорием, сельдереем и салатом. А еще есть пастернак и топинамбур, которые незаслуженно недооценены.

В декабре особым спросом пользуются цитрусовые: мандарины, апельсины, грейпфруты, лимоны, помело, лаймы и свити. Польза этих плодов заключается в обилии витамина С, который укрепляет иммунную систему, защищает организм от вирусов и бактерий, ускоряет заживление ран и выполняет ряд других важных функций. Кроме того, цитрусы богаты витамином В, который необходим для поддержания здоровья нервной системы и головного мозга. А пектины – растворимая клетчатка – полезна для пищеварения.

Не стоит исключать и другие фрукты – яблоки, хурма, гранаты, киви, груши. А в манго содержится много витаминов А, В, С и Е. Этот фрукт укрепляет иммунитет, позитивно сказывается на состоянии кожи и волос, улучшает зрение и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Тюменская область сегодня.