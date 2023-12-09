Как восстановить силы в холода

В холодное время года и короткий световой день люди начинают ощущать усталость, апатию, сонливость. На восстановление затраченных сил потребуются в два раза больше времени. Полезные советы от наших экспертов позволят сделать это гораздо быстрее.

– Состояние хандры появляется, когда наш организм переходит в энергосберегающий режим. То есть мы думаем о том, где бы нам найти ресурсы для восстановления жизненных сил, – пояснила медицинский психолог тюменского консультативно-диагностического центра Ольга Николаева.

Вот несколько советов от психолога, как восстановить свои жизненные силы:

1. Найдите занятия, приносящие вам удовольствие. Например, прогулки, игра с любимыми питомцами, просмотр фильма, спорт, небольшое путешествие и другое.

2. Попробуйте метод цветотерапии. Он заключается в том, чтобы окружить себя яркими предметами, в особенности оранжевого и желтого цвета. Такие цвета улучшают настроение и заряжают положительными эмоциями. Пусть на улице вас согреет яркий теплый шарф, а вазочка с мандаринами дома будет радовать глаз.

3. Балуйте себя маленькими подарочками и вкусной едой без повода.

4. Создайте уют дома с помощью приятных обонянию ароматов эфирных масел, сообщает Тюменская область сегодня.