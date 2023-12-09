Тюменки участвуют в международном конкурсе "Топ стюардесс-2023"

10 декабря в Москве пройдет финал международного конкурса "Топ стюардесс-2023". По итогам кастингов отобрано 30 финалисток, среди которых две тюменки.

Александре Пешевой 25 лет, она родилась и выросла в Тюмени, работает в авиакомпании "Ютэйр". Имеет два высших образования, любит петь. Летом вышла замуж. На конкурсе будет выступать под № 28.

Мария Посадских (№ 21) родом из Свердловской области, но живет в Тюмени. В прошлом году закончила школу, учится в Российском государственном профессионально-педагогическом университете на кафедре физкультуры и спорта. Девушка закончила музыкальную школу, активно занимается разными видами спорта. Работает в авиакомпании "Ямал".

Кроме главной номинации конкурса, обладательницы второго и третьего места определят "Мисс зрительских симпатий" и "Мисс Очарование". А во время церемонии имя "Королевы удачи" назовет зритель, случайно выбранный из зала.

Короны получат "Королевы неба" из линейной и "Бизнес-леди" из деловой авиации.

Предусмотрены номинации для специалистов, которые раньше работали в профессии и кто мечтает об этом, - "Звезды" и "Будущее авиации", сообщает Вслух.ру.