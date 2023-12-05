Тюменская делегация участвует в форуме #МЫВМЕСТЕ

С 4 по 8 декабря в Москве проходит Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – ключевое событие сферы российского добровольчества и социального партнерства. В этом году форум станет частью выставки-форума "Россия".

Международный форум объединил активистов волонтерских организаций, лидеров мнений, авторов социальных проектов, представителей бизнес-сообщества, ответственных за развитие добровольческой деятельности из всех регионов России и многих стран мира. Участие в форуме традиционно принимает и делегация Тюменской области, в составе которой представители Координационного ресурсного центра поддержки добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области, руководители Добро.центров и активисты волонтерских организаций из муниципальных образований региона.

Программа форума включает проведение благотворительных акций, панельные дискуссии и тематические экспертные сессии, образовательный саммит призеров Международной премии #МЫВМЕСТЕ прошлого года, а также праздничный концерт 4 декабря, приуроченный к празднованию Международного дня добровольца, и награждение победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ – 2023.

Развитие волонтерского движения осуществляется в рамках Федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".