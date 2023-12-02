О влиянии кибербуллинга на детей рассказала психолог

Психолог Анфиса Шенкевич отмечает, что ни один ребенок не застрахован от травли в сетевом пространстве. А каждый второй обратившийся к психологу ребенок испытал это на себе.

Под кибербуллингом понимается любое проявление агрессии по отношению к интернет-собеседнику: угрозы, оскорбления, насмешки.

– Кибербуллинг психологически тяжелее, чем просто школьная травля из-за того, что он не прекращается никогда. Уничижительные комментарии, сообщения, публикации фотографий могут преследовать ребенка круглые сутки. Если такая проблема появилась, о ней нужно сообщить взрослым и обратиться за психологической помощью к специалисту, – уверена специалист.

Психолог считает, что обидчики ведут себя так, потому что сами зачастую испытывают жизненные трудности, и их агрессивная манера общения - попытка на время забыть о своих проблемах. В интернете люди часто делают то, чего никогда бы не совершили в реальной жизни. Они грубят, не задумываясь о том, что чувствует человек по ту сторону экрана.

Анфиса Шенкевич настоятельно советует подросткам: "Если столкнулся с кибербуллингом, обязательно обратись за помощью к родителям, учителю или другому взрослому, которому доверяешь".