Как защититься от ОРВИ, рассказала терапевт

Врач-терапевт ГБУЗ ТО "Областная больница №11" Голышманово Александра Меркульева рассказала о симптомах и профилактике ОРВИ.

– В период разгара заболевания превалируют симптомы интоксикации: озноб, резкая головная боль с подавляющей локализацией в лобной области и висках, ломота в мышцах, иногда в суставах, боль при движении глазных яблок или при надавливании на них, слезотечение, резкая слабость и утомляемость с признаками поражения дыхательных путей, – пояснила терапевт.

По ее словам, синдром интоксикации обычно выражен не столь резко, как при гриппе. В клинической картине доминирует катаральный синдром: при аденовирусных заболеваниях – это боль или першение в горле, резь в глазах, слезо- или гноетечение, при парагриппе – осиплость голоса, сухой кашель, при респираторно-синцитиальной инфекции – бронхит, частый и навязчивый кашель.

Существует два вида профилактики ОРВИ. Первый направлен на формирование иммунитета. В него входят вакцинация и введение антител к возбудителю инфекции. А второй – неспецифический, нацеленный на сохранение и укрепление собственных защитных сил организма.

– Ведите здоровый образ жизни, не забывайте об умеренных физических нагрузках, добавьте в рацион витамины группы А, В и С. Пейте больше жидкости, употребляйте больше белковой пищи, сообщает Тюменская область сегодня.