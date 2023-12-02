Какие садовые работы стоит провести в декабре

В декабре не поздно сделать то, что не успели в предыдущем, поделилась опытная огородница Инна Осадчих.

Главная задача на предстоящий месяц для опытных садоводов – защитить деревья от мороза. А ведь он как раз подступает – на следующей неделе в областной столице ожидаются ночные морозы до минус двадцати градусов.

– С разных сторон участка скидываем сухую листву или солому, сверху сыпем опилки и поджигаем. Дым позволяет удерживать температуру выше нуля. Этот способ поможет только при полном отсутствии ветра, – говорит Осадчих.

В декабре дачница советует выpeзaть cуxиe и бoльныe вeтви ceмeчкoвыx пopoд, а вот с кocтoчкoвыми лучше подождать до весны, сообщает Мегатюмень.