Для тюменских студентов провели бизнес-экскурсии на предприятия

За два месяца 40 студентов вузов и колледжей Тюмени посетили предприятия разных направлений бизнеса и узнали о том, как устроена предпринимательская деятельность. Они побывали в пяти организациях, среди них частный детский сад и гончарная мастерская.

Финальным событием проекта "Школа студенческого предпринимательства. ИССТО" стала лекция от представителя центра "Мой бизнес" в Тюменской области Дмитрия Шавкова. Он рассказал участникам о нюансах создания бизнес-планов, поделился советами о том, как выступать перед экспертами на грантовых конкурсах, сообщает КП-Тюмень.

— Я получил много новых знаний и опыта для реализации своих инициатив. Я и ребята, которые прошли этот цикл мероприятий со мной, думаю, смогут получить гранты и продвинуть свои идеи дальше — поделился участник "Школы студенческого предпринимательства ИССТО" Владислав Ломакин.