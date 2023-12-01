Тюменские робототехники успешно выступили в финале Кубка РТК

Тюменские робототехники — в числе лучших на финале Кубка РТК в Сочи. Второе место в номинации "Искатель" завоевал Дмитрий Зубарев — воспитанник Центра робототехники и АСУ Тюменской области.

В топ-10 финалистов Кубка вошли тюменские команды: "Продвинутый мухомор" регионального Центра робототехники и АСУ; "Россия" Центра внешкольной работы села Омутинского; "Железная хватка" тюменской гимназии №21.

Директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов:

Участникам зачастую приходилось кардинально пересматривать механизм своего робота прямо на площадке, а иногда и в ночь менять конфигурации и детали. Но все ребята выступили достойно, что еще раз доказывает хороший уровень подготовки тюменских инженеров и высокое качество школьного ИТ-обучения в регионе.

Представители Тюменской области ежегодно занимают призовые места на Кубке РТК. В 2022 году тюменский школьник вернулся с соревнований с первым местом.