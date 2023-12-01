Тюменским медикам доплатят за уход за тяжелобольными пациентами

Социальная поддержка распространяется на медработников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу прикрепленному населению, центральных, районных и участковых больниц, а также на медработников отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи.

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