Председатель Тюменской городской думы в День матери посетила многодетную тюменскую семью

Глава городской думы Тюмени Светлана Иванова поздравила с праздником семью Моргуновых, воспитывающих четырех сыновей и дочь.

Светлана Анатольевна Моргунова около тридцати лет работает учителем-логопедом в детском саду и имеет медаль "Материнская слава". Игорь Васильевич Моргунов – пенсионер МВД, долгое время возглавлявший пожарную часть Тюмени, за достойное воспитание детей был награжден медалью "Отцовская доблесть".

"За чашкой чая поговорили о воспитании детей, семейных ценностях, поделились личными успехами, - рассказала председатель Тюменской городской думы на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Встреча получилась теплой и по-настоящему семейной: Светлана Иванова подарила семье подарок к празднику, ребята - музыканты представили мини-концерт.

Старший сын семьи Василий окончил университет Министерства обороны РФ. Второй сын Иаков – профессиональный музыкант, аккордеонист. Анатолий – саксофонист. Дочь Ева – успешно учится в Москве, занимается баскетболом. Младший сын Иосиф – пятиклассник тюменской школы, играет на кларнете, любит плавать и рисовать.

"Главным в воспитании детей супруги Моргуновы называют следование вере и традициям народа, нравственности и ответственности. Сыновьям прививают роль защитников Родины, девочку воспитывают в любви", - отметила Светлана Иванова.