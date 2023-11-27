На автовокзалах появляются новые автобусные маршруты

"Сами жители региона определяют необходимость новых автобусных маршрутов. Они могут написать обращение к нам, в объединение автовокзалов. Инициативу жителей направляем в управление автомобильных дорог, ГУС и в органы местного самоуправления. Эксперты оценивают потребность в новом маршруте, рассматривают его перспективность. Затем принимаем решение по организации", - рассказал директор государственного бюджетного учреждения "Объединение автовокзалов Тюменской области" Артем Антипин.

В объединение входят автовокзалы Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и 16 автостанций муниципалитетов региона. В них работают 279 человек. Они обслуживают 539 маршрутов, в том числе девять международных, 243 пригородных и 287 междугородних.

Среднесуточное отправление пассажиров – более 8 тыс. человек. 1 тыс. 137 отправлений автобусов в сутки фиксируют в объединении. На сегодня в Тюменской области зарегистрировано 335 тыс. рейсов с начала 2023 г.

По словам директора Объединения автовокзалов Тюменской области, тариф на пассажирские перевозки растет на фоне удорожания всех услуг. При этом от общего количества пассажиров 20 % - это льготники.