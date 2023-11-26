Тюменские предприятия налаживают связи с коллегами из Беларуси

Из Беларуси начинают поступать заказы на ремонт высокотехнологичного оборудования.

- К нам обратились представители Мозырского НПЗ, с которыми уже заключен контракт на ремонт газотурбинного двигателя. Ведутся переговоры с еще одним белорусским предприятием на предмет ремонта нефтегазового оборудования, - говорит исполнительный директор НПО "Базовое машиностроение" Павел Гончаров.

- Сейчас именно в этом виде работ мы наблюдаем повышенный спрос. Мало кто владеет навыками ремонта такого оборудования, поскольку раньше его обслуживали зарубежные компании. Сегодня ситуация кардинально поменялась, нужно меняться и нам. Выход один - повышать свою квалификацию и осваивать новые виды работ.

Заинтересованность в сотрудничестве с тюменскими предпринимателями проявили и участники вебинара "Час с торговым представителем России в Республике Беларусь", который прошел на этой неделе. - В феврале следующего года мы планируем бизнес-миссию в Минск, поэтому прошедшую онлайн-встречу можно рассматривать как подготовку к этому событию, - говорит руководитель Центра поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области Алексей Ергалиев.

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.