О возможных изменениях у замиокулькаса рассказала эксперт

13:13 26 ноября 2023
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Лаконичная, блестящая внешность замиокулькаса делает его одним из самых ярких растений для интерьеров.

Особенностью его строения является крупный подземный клубень, который накапливает в себе влагу также, как и стебли с аккуратными жесткими симметричными листьями. Листовые пластины покрыты природным восковым налетом, который защищает растений от солнечных ожогов и повреждений.

О том, почему же желтеют листья и как бороться с вредителями на растении рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Маргарита Шляпина.

Замик довольно устойчив к заболеваниям, но есть несколько причин, которые приводят к пожелтению роскошной листвы:

1. Если на листьях есть сухие и темные пятна, при одновременном появлении новых побегов - то это закономерное развитие растения: отмирание старых и появление новых листьев и побегов, своеобразное "омоложение".

2. Если желтеют листья в середине листовой розетки, то это может служит "сигналом" о переливе растения. Напомним, что, полив необходим редкий, но обильный. В этом случае необходимо уменьшить частоту поливов, а то и вовсе заменить грунт в горшке, на более рыхлый и воздухопроницаемый. Толщина дренажного слоя должна равняться 1/4 части высоты горшка.

3. Солнечные ожоги. Замиокулькас одинаково не любит яркий свет и сильное притенение. Для него наиболее подходящее размещение - вблизи окна, мягкий рассеянный свет. Если горшок стоит на подоконнике с южной стороны - лучше его прятать от ярких солнечных лучей, а вот зимой можно наоборот - придвинуть к окну поближе.

4. Вредители. Замик очень редко поражается вредителями, но при неправильном содержании на нем могут поселиться паутинный клещ, тля и щитовки. Мелкие белые точки на листе и наличие паутинки свидетельствуют о наличии паутиннного клеща - на первых стадиях можно обработать листья мыльным раствором. При заселении растения тлей листья начинают засыхать и скручиваться. При небольшом заселении вредителями используйте мыльный раствор, при более сложном случае – фитоверм, сообщает Тюменская область сегодня.

Теги: растения , советы
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