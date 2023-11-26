Более пяти тысяч тюменцев примут участие во Всемирном фестивале молодежи

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус в Сочи. Заявки на участие уже подали более 5,5 тысяч жителей Тюменской области от 14 до 35 лет. Зарегистрироваться можно на официальном сайте события до 1 декабря.



На площадке события участников ждут: мастер-классы, тэд-лекции, игропрактики, концерты, театральные постановки, ярмарки и экскурсии, спортивные шоу и показы. В образовательной программе фестиваля перед молодыми людьми выступят полторы тысячи спикеров. Также тюменцы смогут посетить фестиваль документального кино, спикером станет режиссер и продюсер Люк Бессон. В культурной программе фестиваля молодые люди увидят три тысячи артистов, среди них: Леонид Агутин, Полина Гагарина, музыканты Всемирного молодежного симфонического оркестра и другие. Кроме того, молодежь Тюменской области сможет принять участие в выставке-ярмарке предметов искусства "Арт.Молодость", посетить гастрономический фестиваль — попробовать кухню регионов России.

— Современная, активная молодежь Тюменской области использует все возможности для реализации, которые предоставляет регион. Те, кто подал заявки на Всемирный фестиваль молодежи уже показали свои сильные стороны: инициативность, готовность поделиться навыками и знаниями с другими участниками события, — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Илья Титов, сообщает КП-Тюмень.