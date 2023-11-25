Стало известно, с какими проблемами мужчины чаще обращаются к психологу

Даже те, кто достиг поставленных целей, не всегда счастлив. По словам эксперта, часто случается, что успешные мужчины не справляются с эмоциональным напряжением, которое сопровождает их достижения. Это тяжело, нужно принимать решения, распределять ответственность, не взваливая все на себя. Они мечутся, задавая себе вопросы: "Вдруг все решат, что я слабый?", "А может, я ставлю перед собой слишком мелкие цели?", "Мне достаточно того, что есть, но ведь это же слабость?".

На консультациях у психолога часто выясняется, что мужчины не умеют себя презентовать, говорить, сдерживать. Они применяют только две стратегии в общении: выиграл или проиграл. Как можно взаимодействовать вне этих рамок, не догадываются. А между тем, наиболее конструктивный вариант – партнерские отношение.

Мужчина не может справиться с выбором, поскольку не знает самого себя. Так, например, возникает сложность при выборе женщины. Как партия наиболее подходящая: та – которая стереотипно красивая, или выбрать другую – потому что она успешная в материальном плане, третью – потому что с ней легко общаться, четвертую – которая все для тебя сделает, пятую – потому что мама советует, сообщает Тюменская область сегодня.