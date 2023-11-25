Тюменцам рассказали об особенностях покупки елки

Рекомендуется своевременно позаботиться о покупке елки. Ведь чем ближе праздник, тем меньше выбор.

В елочный шопинг выходите в первой половине дня. Вам понадобится хорошее дневное освещение, чтобы рассмотреть товар в лицо. До похода на базар измерьте пространство, которое собираетесь выделить под елку. Запишите параметры и возьмите с собой рулетку. Надеяться на то, что сможете определить габариты на глаз, не стоит. Купите маленькую елку – затеряется посреди комнаты, а слишком большая упрется макушкой в потолок или просто будет выглядеть несуразно.

- Первое, на что вы должны обратить внимание при покупке новогодней елки, — ствол. Он не должен быть слишком тонким. Для средней ели, сосны или пихты высотой 1,5–2 м минимальным считается диаметр 6 см. Иголки желтого или оранжевого цветов говорят о том, что елка старая и обезвоженная. Она осыплется еще до праздников. Погладьте иголки, если они не остались в ваших пальцах, елка хороша. И вам не должно быть больно. Хвоя здорового дерева мягкая и эластичная. Ветки должны хорошо гнуться, если сломается – тест провален. Слабые опустятся под весом новогодних игрушек. Кстати, у крепкого дерева нижние ветки смотрят вверх. На коре не должно быть плесени, темных пятен. А вот присутствие смолы, наоборот, хороший знак. Это показатель качества и здоровья дерева, - поделился опытный лесник Матвей Нестеров.

Рекомендуют понюхать елку перед приобретением. У здорового дерева – ярко выраженный аромат хвои. Совет: возьмите несколько иголок и разомните их в руках. Если запаха не почувствовали - пройдите мимо такого дерева. Транспортировать елку лучше на крыше автомобиля. Сразу не заносите ее домой: перепад температур для нее губителен. Ставьте елку дома подальше от источников тепла и обязательно в воду -дольше сохранится, сообщает АиФ-Тюмень.