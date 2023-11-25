В тюменском поселке Андреевский появился новый арт-объект

Арт-объект на площади у Андреевского сельского клуба установили несколько дней назад, сделали подсветку, благодаря чему он стал хорошо видимым.
"Для всех это не просто арт-объект, а воплощение самых теплых эмоций к прекрасному поселку", - отметила глава муниципального образования п. Андреевский Лия Валишина.
Расширить креативное пространство в Андреевском удалось при поддержке председателя Тюменской областной Думы Фуата Сайфитдинова и областного депутата Оксаны Величко.
Достопримечательность уже успела стать локацией для фотосъемок. Официально презентовать объект планируется на открытии новогодней елки в конце декабря.
В этом году в рамках 100-летия Тюменского района практически каждое муниципальное образование украсил арт-объект. Так, в Боровском появилась картина боровой птицы, в Кулиге – привлекательная остановка, в Онохино - "Лавочка дружбы", а в Ембаево – фотозона в виде окон с резными наличниками, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.
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