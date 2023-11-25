Дачный сезон 2023 можно считать завершенным

Елена Шадрина, агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области поделилась своим опытом посадки горчицы в теплицу. Посев горчицы провели в начале октября, сейчас растения продолжают наращивать зеленую массу. За этот период горчица пережила понижение температуры до -14.

Сначала замерзла, затем оттаяла и продолжает расти, даже при незначительных плюсовых температурах. Весной, остается только заделать стебли горчицы в почву и можно высаживать овощные культуры.

Более теплолюбивые растения: фацелия, горох, люпин, овес при первых заморозках погибнут. Эти культуры можно высевать на гряды, в качестве сидератов, весной. До высадки основных культур.

От посева горчицы белой весной стоит отказаться, чтобы не привлекать на свои участки крестоцветных вредителей (крестоцветную блошку, капустную моль), сообщает Мегатюмень.